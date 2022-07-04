Метро намерены продлить до вокзала Алматы-1

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в планах по развитию города строительство трех новых станций и продление ветки метрополитена до железнодорожного вокзала Алматы-1, передает Zakon.kz.

Об этом глава мегаполиса сообщил депутатам маслихата, членам общественного совета, представителям экспертного сообщества во время презентации проекта основных приоритетов плана развития до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года.

Будут построены три новые станции метро в западном направлении. В рамках дальнейшего развития алматинского метро будут подготовлены предложения по развитию метро в северном направлении до железнодорожного вокзала Алматы-1. Ерболат Досаев

Аким отметил, что в рамках дальнейшего усовершенствования транспортной схемы мегаполиса до 2025 года планируется завершение пробивки девяти внутренних улиц и дорог города с выходом на БАКАД (до границы Алматы).

Кроме того, по словам градоначальника, к этому сроку намечено открытие станции метро «Калкаман».

Напомним, 30 мая в Алматы запустили две новые станции метро – «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Планируется продление ветки алматинского метрополитена до рынка «Алтын-Орда».

Ранее в управлении городской мобильности уточняли, что развитие линии метро в западном направлении предварительно предусмотрено вдоль пр. Абая и далее по пр. Алатау до пр. Райымбека.