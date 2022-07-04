Сын наркоман – пенсионерка пыталась выброситься с балкона

В Степногорске пенсионерка пыталась совершить суицид. Она сидела на перилах балкона, передает Zakon.kz.

Соседка позвонила в полицию и сообщила, что ее пожилая соседка угрожает покончить с собой.

Полицейские обнаружили 79-летнюю пенсионерку, которая находилась на краю перил балкона своей квартиры, расположенной на втором этаже. Закрывшись изнутри, бабушка никого не впускала на балкон, озвучив свое намерение сброситься вниз. ДП Акмолинской области

В тот момент, когда старший лейтенант Азамат Ибраев отвлекал внимание пенсионерки расспросами о том, что подтолкнуло ее на такую крайнюю меру, его коллега, майор Богенбай Жумабеков, выломал дверь и, оказавшись рядом с пожилой женщиной, силой затащил ее в квартиру.

Работники скорой помощи оказали пенсионерке помощь.