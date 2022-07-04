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Токаев поручил продвигать казахстанскую продукцию на зарубежные рынки

торговля доклад ВТО Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова. Главе государства было доложено об итогах председательствования Казахстана на 12-й Министерской конференции ВТО, в ходе которой были приняты важные решения, сообщает Zakon.kz.

В частности, как отмечено на сайте Акорды, удалось запустить процесс реформирования ВТО и принять новое соглашение по рыболовным субсидиям, по которому переговоры длились больше 20 лет.

Кроме того, Токаеву были представлены итоги работы министерства по развитию внешней торговли и защите национальных интересов в рамках экономической интеграции.

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции сообщил, что за четыре месяца этого года экспорт несырьевых товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 33,9% — с 5,6 млрд до 7,5 млрд долларов. Экспорт услуг достиг 5,8 млрд долларов.

В сообщении отмечено, что Токаеву рассказали о ходе реализации проектов по развитию трансграничных хабов и торгово-логистической инфраструктуры, в том числе вдоль транспортного коридора «Север – Юг» и Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Также Бахыт Султанов отчитался о мерах правительства по стабилизации цен и обеспечению доступности основных видов продовольственных товаров. По его словам, реализация мероприятий принятого плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы позволит достичь к 2024 году стопроцентного обеспечения по основным импортозависимым товарам.

По итогам встречи президент дал поручения, направленные на активизацию внешнеторговой деятельности и продвижение казахстанской продукции на зарубежные рынки. Главой государства был сделан акцент на необходимости регулирования экспорта основных продовольственных товаров для обеспечения внутреннего рынка.

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