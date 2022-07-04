Токаев поручил продвигать казахстанскую продукцию на зарубежные рынки
В частности, как отмечено на сайте Акорды, удалось запустить процесс реформирования ВТО и принять новое соглашение по рыболовным субсидиям, по которому переговоры длились больше 20 лет.
Кроме того, Токаеву были представлены итоги работы министерства по развитию внешней торговли и защите национальных интересов в рамках экономической интеграции.
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции сообщил, что за четыре месяца этого года экспорт несырьевых товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 33,9% — с 5,6 млрд до 7,5 млрд долларов. Экспорт услуг достиг 5,8 млрд долларов.
В сообщении отмечено, что Токаеву рассказали о ходе реализации проектов по развитию трансграничных хабов и торгово-логистической инфраструктуры, в том числе вдоль транспортного коридора «Север – Юг» и Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Также Бахыт Султанов отчитался о мерах правительства по стабилизации цен и обеспечению доступности основных видов продовольственных товаров. По его словам, реализация мероприятий принятого плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы позволит достичь к 2024 году стопроцентного обеспечения по основным импортозависимым товарам.
По итогам встречи президент дал поручения, направленные на активизацию внешнеторговой деятельности и продвижение казахстанской продукции на зарубежные рынки. Главой государства был сделан акцент на необходимости регулирования экспорта основных продовольственных товаров для обеспечения внутреннего рынка.