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В Алматы усовершенствуют систему реагирования на ЧС

введение регламентов на случаи ЧС Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с общественностью ответил на вопрос о совершенствовании систем реагирования на чрезвычайные ситуации в городе, передает Zakon.kz.

Ерболат Досаев подчеркнул, что работа в этом направлении уже начата.

У нас будет единая служба «112». До конца года ее в первую очередь запустим. Как раз к ней будут привязаны новые и цифровые регламенты. У нас будут алгоритмы действий, если пропадет интернет, если не сможем добраться до наших смартфонов. Есть такие инженерные решения, что даже в отсутствие интернета все будет работать. Я лично занимался обеспечением наличными деньгами во время январских событий (во время работы председателем Национального банка. – Прим. ред.) Вот тогда мы смогли совместно с двумя банками – «Халык» и «Каспи» – сделать так, чтобы люди без интернета могли проводить свои транзакции. Приложения работали без интернета.Аким Алматы Ерболат Досаев

Кроме того, градоначальник сообщил, что осенью будет вынесен на рассмотрение вопрос создания необходимой инфраструктуры и подготовки жителей к чрезвычайным ситуациям.

Что касается обучения детей и нас самих, были предложения по пунктам сбора людей. Боюсь показать эти места сбора, так как за последние 30 лет человеческая рука вообще и близко не приближалась к ним. Поэтому осенью мы собираемся вынести на рассмотрение вопросы создания инфраструктуры и необходимости подготовки людей. Вопрос на моем личном контроле. Ерболат Досаев

Аким отметил, что работа в этом направлении будет активно осуществляться со следующего года.

К сожалению, на этот год мы не успеваем по бюджету, вы видите сами, что при уточнении бюджета мы направляем средства на социальный блок и решение наших исторически сложившихся проблем. По новым программам мы с 2023 года намерены двигаться вперед.Ерболат Досаев

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