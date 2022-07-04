Токаев подписал закон по вопросам развития рынка стрессовых активов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов», сообщает Zakon.kz.

Текст закона опубликовала Акорда.

Проект закона был одобрен в ходе пленарного заседания Сената Парламента РК 23 июня.

Основной целью законопроекта, разработанного в соответствии с поручением главы государства, является создание ликвидного рынка стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечение их в экономический оборот.

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отметила, что к стрессовым активам относятся четыре группы активов: кредиты с просрочкой более 90 дней, реструктуризированные кредиты, взысканное имущество и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами.