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Законодательство РК

Токаев подписал закон по вопросам развития рынка стрессовых активов

Подписал Закон Фото: akorda.kz
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов», сообщает Zakon.kz.

Текст закона опубликовала Акорда.

Проект закона был одобрен в ходе пленарного заседания Сената Парламента РК 23 июня.

Основной целью законопроекта, разработанного в соответствии с поручением главы государства, является создание ликвидного рынка стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечение их в экономический оборот.

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отметила, что к стрессовым активам относятся четыре группы активов: кредиты с просрочкой более 90 дней, реструктуризированные кредиты, взысканное имущество и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами.

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