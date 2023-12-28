Токаев подписал закон по вопросам недропользования
Фото: Zakon.kz
Глава государства 28 декабря 2023 года подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии", сообщает Zakon.kz.
Документ опубликовала Акорда.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 27 декабря 2023 года Парламент принял закон по вопросам недропользования.
Целью законопроекта является сделать геологоразведку углеводородов в Казахстане привлекательнее для инвесторов.
Он направлен на совершенствование законодательства в сфере недропользования и включает два основных блока поправок:
- повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки углеводородов;
- поддержание добычи и эффективной эксплуатации истощающихся месторождений.
Среди поправок Сената также:
- проведение добычи твердых полезных ископаемых на участке недр с запасами и ресурсами, включенными в государственный учет полезных ископаемых;
- проведение слушаний, если в отчете об оценке величина ресурсов уменьшилась более чем на двадцать пять процентов относительно ранее утвержденных запасов промышленных категорий;
- установление обязанностей для недропользователей по представлению копий отчетов об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых национальному оператору по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации;
- установление ответственности для лиц, скрывающих или представляющих заведомо недостоверные (ложные) сведения о недрах и недропользовании в отчете об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых;
- сохранение отчетов Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых РК в отношение территорий участков недр, по которым действуют контракты либо лицензии на добычу твердых полезных ископаемых, заключенные и выданные до 31 декабря 2023 года.
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