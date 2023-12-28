Токаев подписал закон по вопросам недропользования

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Глава государства 28 декабря 2023 года подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии", сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда. "Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 27 декабря 2023 года Парламент принял закон по вопросам недропользования. Целью законопроекта является сделать геологоразведку углеводородов в Казахстане привлекательнее для инвесторов. Материал по теме Недропользователь может сдать контракт без штрафа: депутат разъяснил поправки Он направлен на совершенствование законодательства в сфере недропользования и включает два основных блока поправок: повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки углеводородов;

поддержание добычи и эффективной эксплуатации истощающихся месторождений. Среди поправок Сената также: проведение добычи твердых полезных ископаемых на участке недр с запасами и ресурсами, включенными в государственный учет полезных ископаемых;

проведение слушаний, если в отчете об оценке величина ресурсов уменьшилась более чем на двадцать пять процентов относительно ранее утвержденных запасов промышленных категорий;

установление обязанностей для недропользователей по представлению копий отчетов об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых национальному оператору по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации;

установление ответственности для лиц, скрывающих или представляющих заведомо недостоверные (ложные) сведения о недрах и недропользовании в отчете об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых;

сохранение отчетов Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых РК в отношение территорий участков недр, по которым действуют контракты либо лицензии на добычу твердых полезных ископаемых, заключенные и выданные до 31 декабря 2023 года.

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