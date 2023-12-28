Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев подписал закон по вопросам недропользования

Токаев подписал закон по вопросам недропользования Фото: Zakon.kz
Глава государства 28 декабря 2023 года подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии", сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 27 декабря 2023 года Парламент принял закон по вопросам недропользования. 

Целью законопроекта является сделать геологоразведку углеводородов в Казахстане привлекательнее для инвесторов. 

Материал по теме

Недропользователь может сдать контракт без штрафа: депутат разъяснил поправки

Он направлен на совершенствование законодательства в сфере недропользования и включает два основных блока поправок:

  • повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки углеводородов;
  • поддержание добычи и эффективной эксплуатации истощающихся месторождений.

Среди поправок Сената также:

  • проведение добычи твердых полезных ископаемых на участке недр с запасами и ресурсами, включенными в государственный учет полезных ископаемых;
  • проведение слушаний, если в отчете об оценке величина ресурсов уменьшилась более чем на двадцать пять процентов относительно ранее утвержденных запасов промышленных категорий;
  • установление обязанностей для недропользователей по представлению копий отчетов об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых национальному оператору по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации;
  • установление ответственности для лиц, скрывающих или представляющих заведомо недостоверные (ложные) сведения о недрах и недропользовании в отчете об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых;
  • сохранение отчетов Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых РК в отношение территорий участков недр, по которым действуют контракты либо лицензии на добычу твердых полезных ископаемых, заключенные и выданные до 31 декабря 2023 года.

Читайте также

Транспортная сфера может стать новой точкой роста экономики Казахстана – Алихан Смаилов
Транспортная сфера может стать новой точкой роста экономики Казахстана – Алихан Смаилов
Алихан Смаилов назвал наиболее значимые проекты и достижения в 2023 году
Смаилов: В Казахстане продолжится реализация крупных промышленных и инфраструктурных проектов
Итоги года лучшей медиакоманды Казахстана
Итоги года лучшей медиакоманды Казахстана
Жанель Абдрахманова
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: