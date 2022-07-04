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Законодательство РК

Поправки в закон о госзаказах, премиях и благотворительности подписал Токаев

О госзаказах, премиях и благотворительности Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предлагающий внедрение нефинансовых мер стимулирования благотворительности и волонтерства, а также внедряющий стратегическое партнерство при взаимодействии государства с неправительственными организациями, сообщает Zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения», передает Акорда.

Депутаты Сената Парламента РК одобрили закон 23 июня.

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев отметил, что документ направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере и послужит импульсом к дальнейшему развитию гражданского общества.

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Также законопроектом предусмотрены поправки в области здравоохранения в части лекарственного обеспечения и медицинского страхования. Принимая во внимание необходимость качественного лекарственного обеспечения населения, данные поправки носят срочный характер и связаны с нестабильной геополитической ситуацией в мире.

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