Поправки в закон о госзаказах, премиях и благотворительности подписал Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предлагающий внедрение нефинансовых мер стимулирования благотворительности и волонтерства, а также внедряющий стратегическое партнерство при взаимодействии государства с неправительственными организациями, сообщает Zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения», передает Акорда.

Депутаты Сената Парламента РК одобрили закон 23 июня.

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев отметил, что документ направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере и послужит импульсом к дальнейшему развитию гражданского общества.

Новость по теме Токаев подписал Закон по вопросам развития рынка стрессовых активов

Также законопроектом предусмотрены поправки в области здравоохранения в части лекарственного обеспечения и медицинского страхования. Принимая во внимание необходимость качественного лекарственного обеспечения населения, данные поправки носят срочный характер и связаны с нестабильной геополитической ситуацией в мире.