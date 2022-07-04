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Елена Рыбакина впервые вышла в четвертьфинал Wimbledon

Теннис Четвертьфинал Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сумела улучшить свои личные достижения на открытом чемпионате Англии в одиночном разряде. 4 июля она выиграла матч четвертого раунда и пробилась в четвертьфинал английского первенства, сообщает Zakon.kz.

За выход в 1/4 финала одиночного разряда лучшая теннисистка Казахстана сумела обыграть хорватку Петру Мартич. Поединок продолжался 1 час и 20 минут и закончился успехом казахстанки со счетом 7:5, 6:3.

Теперь, на пути к полуфиналу главного травяного турнира сезона, Елена Рыбакина встретится с победителем матча между Ализе Корне (Франция) и Айлой Томлянович (Австралия).

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