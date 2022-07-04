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Спасатели Нур-Султана эвакуировали парня, упавшего с горы

Упал с горы "Туфелька" Фото: Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Житель Нур-Султана упал с 20-метровой высоты, когда забирался на гору, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 4 июля, в 16:47. 19-летний парень поднимался на гору, известную в народе как «Туфелька», сорвался и упал к подножию.

На место происшествия незамедлительно выехал расчет спасателей в составе: и.о. руководителя спасательного поста Максима Понамарева, главного спасателя Александра Попова и спасателей Алибека Айтжанова и Евгения Ляхова. Прибыв на место, спасатели погрузили пострадавшего на носилки. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Эвакуация затруднялась – парень сломал ногу, у него были многочисленные ушибы. Спасатели доставили и передали его карете скорой помощи. На данный момент молодой человек проходит медицинское обследование.

Упал с горы

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В ДЧС Акмолинской области напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в горах.

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