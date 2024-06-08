Пострадавшего в горах Бурятии туриста эвакуировали вертолетом
Фото: скриншот видео
В районе пика Братчанка мужчина упал с 20-метровой высоты. На место вылетели спасатели МЧС России, сообщает Zakon.kz.
По информации министерства, тургруппа была не зарегистрирована.
"Пять специалистов Байкальской поисково-спасательной службы МЧС России преодолели более 1,2 км и транспортировали мужчину до площадки, пригодной для посадки вертолета Ми-8 МЧС России. Сейчас борт летит в населенный пункт Никола Иркутской области, где пострадавший будет передан врачам", – говорится в сообщении.
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