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Пострадавшего в горах Бурятии туриста эвакуировали вертолетом

туристу помогли после падения с 20-метровой высоты, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 19:04 Фото: скриншот видео
В районе пика Братчанка мужчина упал с 20-метровой высоты. На место вылетели спасатели МЧС России, сообщает Zakon.kz.

По информации министерства, тургруппа была не зарегистрирована.

"Пять специалистов Байкальской поисково-спасательной службы МЧС России преодолели более 1,2 км и транспортировали мужчину до площадки, пригодной для посадки вертолета Ми-8 МЧС России. Сейчас борт летит в населенный пункт Никола Иркутской области, где пострадавший будет передан врачам", – говорится в сообщении.


Ранее в Минтуризма рассказали, когда в Казахстане введут туристический кешбэк.

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