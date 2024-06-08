Пострадавшего в горах Бурятии туриста эвакуировали вертолетом

Фото: скриншот видео

В районе пика Братчанка мужчина упал с 20-метровой высоты. На место вылетели спасатели МЧС России, сообщает Zakon.kz.

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