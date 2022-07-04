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Ситуация в Украине: Зеленский поздравил американцев, банки Германии опасаются дефолтов

Ситуация в Украине 4 июля Фото: Instagram/zelenskiy_official
5 июля в Брюсселе подпишут протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, в швейцарском Лугано началась международная конференция по восстановлению Украины, сообщает Zakon.kz.

  • На восстановление Украины нужно десять лет и 750 млрд долларов инвестиций, - сказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь отметил, что главным источником финансирования Киев видит конфискованные российские активы.

  • В швейцарском Лугано началась международная конференция по восстановлению Украины, она продлится 2 дня. Владимир Зеленский на открытии пригласил участников конференции в Украину.

  • Зеленский на своей странице в Twitter поздравил граждан США и Джо Байдена с Днем независимости: «Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости».

  • В штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдут переговоры о вступлении в альянс Швеции и Финляндии. Протоколы о вступлении подпишут 5 июля, заявили в пресс-службе военно-политического блока.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова главы МИД Финляндии Пекка Хаависто о том, что размещать силы НАТО в стране пока нет необходимости: «Если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра кто-нибудь спросит».

  • Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что Запад и дальше будет подталкивать Украину к войне. По его словам, украинские политики упорно будут продолжать «игру» в международную поддержку и проявлять особую решимость вернуть все, что потеряно.

  • ЕС уже выделил Украине 6,2 млрд евро, еще больше помощи будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

  • В Германии банки опасаются массовых дефолтов после сокращения поставок газа из России, пишет Bloomberg.

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