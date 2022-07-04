Ситуация в Украине: Зеленский поздравил американцев, банки Германии опасаются дефолтов

На восстановление Украины нужно десять лет и 750 млрд долларов инвестиций, - сказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь отметил, что главным источником финансирования Киев видит конфискованные российские активы.

В швейцарском Лугано началась международная конференция по восстановлению Украины, она продлится 2 дня. Владимир Зеленский на открытии пригласил участников конференции в Украину.

Зеленский на своей странице в Twitter поздравил граждан США и Джо Байдена с Днем независимости: «Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости».

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдут переговоры о вступлении в альянс Швеции и Финляндии. Протоколы о вступлении подпишут 5 июля, заявили в пресс-службе военно-политического блока.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова главы МИД Финляндии Пекка Хаависто о том, что размещать силы НАТО в стране пока нет необходимости: «Если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра кто-нибудь спросит».

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что Запад и дальше будет подталкивать Украину к войне. По его словам, украинские политики упорно будут продолжать «игру» в международную поддержку и проявлять особую решимость вернуть все, что потеряно.

ЕС уже выделил Украине 6,2 млрд евро, еще больше помощи будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.