Экс-муж Баян Максаткызы подал ходатайство об условно-досрочном освобождении
Фото: kzclip.net
Бывший муж известного казахстанского продюсера Баян Максаткызы Бахытбек Есентаев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает Zakon.kz.
Ходатайство об условно-досрочном освобождении поступило в Капшагайский городской суд. Дата слушания назначена на 11 июля. Алматинский областной суд
10 июня 2016 года известный продюсер, актриса, телеведущая Баян Есентаева была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Бахытбек Есентаев, подозреваемый в преступлении, был взят под арест.
3 ноября 2016 года суд приговорил бывшего мужа Баян Максаткызы Бахытбека Есентаева к девяти годам лишения свободы.
Бахытбек Есентаев получил реальный срок лишения свободы, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.
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