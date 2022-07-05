Елена Рыбакина дала оценку своей игре на Wimbledon 2022

Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина впервые в своей карьере сыграет в четвертьфинале открытого чемпионата Великобритании. Казахстанка прокомментировала свой выход в пятый раунд Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

Из большинства казахстанских участников, стартовавших на английском первенстве, Елена Рыбакина осталась единственной представительницей, не считая юниорок.

В этом году я не очень хорошо стартовала, не была так уверена в себе, потому что у меня не было хорошей подготовки. Была травмирована, страдала от аллергии, от COVID-19. Все время возникали какие-то проблемы. Так что сейчас просто счастлива, что независимо от того, как играю, может быть, это не лучшая игра, не лучшая физическая форма в плане ударов, но в целом мне удается выигрывать эти напряженные матчи. Теннисистка Елена Рыбакина

За выход в полуфинал одиночного разряда Уимблдона-2022 казахстанка сыграет с 44-й ракеткой мира из Австралии Айлой Томлянович.

Я думаю, что на самом деле выиграла много сетов. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Я знала, что мне нужно делать, это просто был вопрос концентрации. Очень рада, что все эти матчи мне удалось выиграть в двух сетах. А также эти тай-брейки, думаю, что это хорошая статистика по сравнению с другими матчами, в которых я играла. Елена Рыбакина

К сожалению, Елене Рыбакиной не присудят ценных рейтинговых очков за чемпионат Англии из-за санкции WTA.

Я никогда ни с кем себя не сравнивала. Я просто знаю, что у меня есть способность, играю очень быстро. Я бы сказала, это не требует усилий. Это не то, чем я занимаюсь в спортзале или что-то в этом роде. Это мое оружие, и я просто пытаюсь использовать его как можно чаще. Елена Рыбакина

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 млн тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!