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Заболеваемость COVID-19 в Казахстане вновь растет

Заболеваемость COVID-19 в Казахстане вновь растет Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве здравоохранения предоставили информацию об эпидситуации в РК на 4 июля. Число зарегистрированных новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 187, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 37;

  • в Алматы – 112;

  • в Шымкенте – 8;

  • в Алматинской области – 7;

  • в Атырауской области – 10;

  • в Жамбылской области – 4;

  • в ЗКО – 1;

  • в Карагандинской области – 7;

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 307 517 случаев.

За сутки в Казахстане 65 человек выздоровели от COVID-19, их них:

  • в Нур-Султане – 36;

  • в Алматы – 25;

  • в Карагандинской области – 4.

Всего в Казахстане от коронавируса выздоровели 1 292 626 человек.

На 5 июля лечение от КВИ продолжают получать 1272 человека (1 228+ и 44 КВИ-):

  • из них в стационарах – 234;

  • на амбулаторном уровне – 1038.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 12 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 0;

  • на аппарате ИВЛ – 0.

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