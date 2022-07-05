Заболеваемость COVID-19 в Казахстане вновь растет
За прошедшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 37;
в Алматы – 112;
в Шымкенте – 8;
в Алматинской области – 7;
в Атырауской области – 10;
в Жамбылской области – 4;
в ЗКО – 1;
в Карагандинской области – 7;
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 307 517 случаев.
За сутки в Казахстане 65 человек выздоровели от COVID-19, их них:
в Нур-Султане – 36;
в Алматы – 25;
в Карагандинской области – 4.
Всего в Казахстане от коронавируса выздоровели 1 292 626 человек.
На 5 июля лечение от КВИ продолжают получать 1272 человека (1 228+ и 44 КВИ-):
из них в стационарах – 234;
на амбулаторном уровне – 1038.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 12 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 0;
на аппарате ИВЛ – 0.