Заболеваемость COVID-19 в Казахстане вновь растет

В Министерстве здравоохранения предоставили информацию об эпидситуации в РК на 4 июля. Число зарегистрированных новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 187, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 37;

в Алматы – 112;

в Шымкенте – 8;

в Алматинской области – 7;

в Атырауской области – 10;

в Жамбылской области – 4;

в ЗКО – 1;

в Карагандинской области – 7;

в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 307 517 случаев.

За сутки в Казахстане 65 человек выздоровели от COVID-19, их них:

в Нур-Султане – 36;

в Алматы – 25;

в Карагандинской области – 4.

Всего в Казахстане от коронавируса выздоровели 1 292 626 человек.

На 5 июля лечение от КВИ продолжают получать 1272 человека (1 228+ и 44 КВИ-):

из них в стационарах – 234;

на амбулаторном уровне – 1038.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: