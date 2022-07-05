Казахстанский психолог раскрывает причину прилюдного избиения женщины

Почему прилюдное избиение женщин своими мужьями в Казахстане и в других странах ЦА стало нормой в современном обществе? Корреспонденту Zakon.kz. на эти вопросы ответила специалист по психологии отношений Татьяна Волкова.

Обидчик, как правило, по законодательству в таких случаях отделывается штрафом или арестом на 15 суток.

Женщины почти всегда находятся на позициях жертвы и терпят такое отношение, постоянно прощают своим спутникам их «жестокие игры».

Пример тому – недавний случай, который произошел на свадьбе в Узбекистане.

Там жених ударил невесту прямо перед гостями за свадебным столом только за то, что она раньше него справилась с заданием конкурса, показав тем самым свое превосходство перед будущим мужем.

Жениху вынесли предписание в виде штрафа или арест сроком на 15 суток по статье «Мелкое хулиганство».

Таких случаев становится все больше. Психолог Татьяна Волкова постаралась раскрыть причину такого поведения некоторых мужчин.

– Татьяна, о чем говорит прилюдное избиение женщины мужчиной на глазах у толпы среди бела дня?

– Когда мужчина так поступает, скорее всего, его несдержанность говорит о том, что он считает себя униженным и оскорбленным перед окружающими, в данном случае своей женщиной. В этой ситуации женщина, конечно, не нарочно ставит мужчину в условия, где он, на его взгляд, выглядит нелепо. Как правило, его собственное восприятие мира травмировано, и, как следствие, у него возникают большие проблемы с самооценкой.

В таких случаях мужчина реагирует на женщину как на источник некоего зла. Зла, которое позорит его перед его окружением, где он мачо, вожак – одним словом, лидер.

Например, на свадебных торжествах это становится частым явлением. Такой «травмированный» из-за своего болезненного восприятия мира мужчина, когда ему кажется, что его поставили в неудобное положение, не выдерживает, срывается и может даже ударить прилюдно – невесту, жену, чужую женщину, неважно, кого. Он это делает, чтобы показать свое превосходство перед теми, кто его физически слабее.

У мужчин по природе высокий уровень гормона тестостерона, который в любом случае имеет на них влияние. Это почти животный инстинкт, который надо сдерживать. Если мужчину что-то разозлило, ему проще вылить эту агрессию на свою жертву, чем стараться это контролировать. Если он так поступает, то, скорее всего, точно так же ведут себя все мужчины в его окружении. То есть это некая условная общественная норма. Татьяна Волкова

Поскольку так делают многие в его окружении, мужчина не считает правильным управлять гневом. При этом чаще всего такие мужчины понимают, что женщина не станет писать на него заявление в полицию, а если она все-таки осмелится на это, то она понимает, что будет жестоко избита и в дальнейшем это только ухудшит ситуацию.

Советы для мужчин, как справиться с гневом

– Разумеется, мужчине нужно «выпускать пар», но другими путями, например, через занятия спортом, через какие-то свои увлечения. Ему нужно научиться делать это экологично. Например, почувствовав негативную эмоцию, желательно уйти куда-нибудь на открытую местность и прокричаться там что есть мочи или пойти в спортивную секцию и как следует поупражняться на боксерской груше.

Но в данном случае речь идет о природной стороне управления мужчиной своими эмоциями. Мужчина, не умеющий это делать, всегда найдет, до чего «докопаться».

Если ему хочется выпустить эту энергию, он найдет повод, и неважно, кто является раздражителем, и вовсе не обязательно это может быть женщина. Мужчине проще выплеснуть свою злость, агрессию на беззащитную женщину, чем найти равного себе по силе, весу спарринг-партнера.

Что касается женщины

Она понимает, что за нее никто не заступится и обидчику не будет никакого наказания. Женщина знает, что мужчина все свои неприятные эмоции «несет» в семью. И она принимает решение терпеть, потому что понимает и знает, что у нее нет и не будет защиты. Поскольку, скорее всего, в ее окружении тоже многих женщин били и продолжают бить (маму, сестру, подругу). Такое поведение мужа по отношению к жене в нашем социуме не принято выносить на суд людей, все умалчивается, и это тоже говорит о некой устоявшейся общественной норме.

– Как влияют постоянные скандалы в семье на детей, особенно если дети маленькие?

– Дети прекрасно все понимают и чувствуют. Они видят, какие отношения складываются между мамой и папой. Впоследствии они расценивают модель поведения родителей как данность, норму. Те эмоции, которые испытывает ребенок в такой семье, в психологии называются сенсорным голодом.

Вырастая, дети будут искать этих эмоций снова и снова. Например, девочка может испытывать страх, когда она видит, как бьют ее маму, она пропускает через себя ее слезы и боль. Ребенок испытывает такой же стресс, как ее мать. Когда девочка станет женщиной, построит свои отношения, она на генном уровне будет испытывает те же самые ощущения жертвы и повторять все те же ошибки, которые совершала ее мама. То есть также терпеть и прощать своего обидчика.

Это как раз к разговору про зарождение такой нормы, когда все общество с детства видит, как это происходит в семьях, наблюдая последствия или их отсутствие.

Поведение родителя в роли тирана дети копируют в своей взрослой жизни, когда создают собственную семью – они дальше ретранслируют пережитые эмоции.

Даже при условии, если, к примеру, девушка вышла замуж и ее партнер не избивает ее, она все равно будет искать этих эмоций с подругами, с родственниками, коллегами или даже просто со случайными людьми. Так устроена психика человека: люди ищут свои детские переживания, находят, а потом ставят себе «плюсик» о восполнении пробелов подсознательной недостающей эмоции.

– Почему женщина позволяет себя избивать и унижать? Что она должна предпринять, если муж ее бьет? Научиться самообороне? Или набраться смелости и сразу уходить? Если применить самооборону, то как не переступить грань между самообороной и состоянием аффекта?

– Самооборона – это самый неудачный способ, который женщина может применить. Потому что любой мужчина, даже самый слабый, все равно будет физически сильнее женщины. Поэтому физическое противостояние – это не самый лучший вариант. Противостоять лучше именно психологически, начиная с разных тактик ухода от конфликта.

Во-первых, важно изучить поведение своего мужчины, понимать, в какие моменты он срывается, и четко это отслеживать и не доводить до точки кипения. Обоим в отношениях нужно учиться эмоциональному интеллекту. Женщине – учиться эмоционально, экологично правильно общаться со своим мужчиной. Я не рекомендовала бы женщинам вступать в прямое единоборство с мужчиной.

Что касается вопроса, уходить ли от такого мужчины, разрывать ли отношения – это не про смелость, это про взрослое взвешенное решение. Так устроена психика человека: все, что у нас получается, мы готовы повторять. Мужчина хорошо понимает, что все его выходки сойдут ему с рук, и пока общество будет это терпеть, такой мужчина будет позволять себе постоянно унижать свою жену и даже детей. Поэтому женщина должна осознанно сделать выбор: либо она остается в этих травмирующих и физически, и морально отношениях, либо она принимает решение жить по-другому.

Я как специалист настоятельно рекомендую таким женщинам идти в терапию и начинать с себя в любом случае.

Как не переступить грань

– Это не простой для женщины вопрос. Если женщина замечает за собой, что в момент конфликта с мужчиной она уже готова его чем-нибудь огреть, то прежде чем это совершить, она должна сто раз обдумать, что будет делать, если эта ситуация повторится.

По мнению психолога, лучше не допускать повторяющихся случаев и стараться предотвращать их.

Татьяна Волкова поясняет, что в таких ситуациях надо действовать, и никакие уговоры и «танцы с бубнами» тут не помогут. Мужчина должен осознавать, что он может потерять свою любимую женщину, если он будет продолжать в этом же духе.