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Болат Жамишев вошел в состав совета директоров госфонда «Самрук-Казына»

назначение Фото: sk.kz
Председатель общественного совета АО «Самрук-Қазына» Болат Жамишев избран членом совета директоров, независимым директором фонда. Включение главы общественного совета в совет директоров – часть программы по повышению контроля общества за деятельностью «Самрук-Қазына», передает Zakon.kz.

В разные годы Болат Жамишев занимал посты министра финансов, министра регионального развития, заместителя председателя Национального банка, председателя Агентства по регулированию и надзору финансовых организаций, заместителя председателя правления Евразийского банка развития.

Общественный совет сформирован в декабре 2021 года путем открытого конкурсного отбора кандидатов. В нем состоят десять человек: семь представителей гражданского общества и три представителя фонда.

Совет осуществляет общественный контроль за деятельностью как головного фонда, так и его портфельных компаний. Работа членов совета построена на общественных началах. 

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