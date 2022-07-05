Нур-Султан приближается к «желтой» зоне

Фото: primeminister.kz

МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

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