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Нур-Султан приближается к «желтой» зоне

Нур-Султан приближается к желтой зоне Фото: primeminister.kz
МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Город Алматы по-прежнему в «желтой» зоне. Нур-Султан приближается к «желтой» зоне.

В «зеленой» зоне Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

В «красной» зоне нет ни одного региона.

матрица оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане

Фото: МВК

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