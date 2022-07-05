Сильнейшие лучники Казахстана собрались в Шымкенте

С 5 по 12 июля в Шымкенте пройдет чемпионат Казахстана среди взрослых и юниоров по стрельбе из лука. В соревнованиях примут участие представители более чем 10 регионов и городов республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

За медали первенства поспорят около 150 лучников, среди которых ведущие спортсмены страны, участники олимпийских игр, призеры кубков и чемпионатов мира и Азии: Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев, Анастасия Баннова, Андрей Тютюн, Султан Дузельбаев, Жаңбырбай Дәулеткелді, Виктория Лян, Адель Жексенбинова, Диана Макарчук и Роксана Юнусова.

По результатам состязаний будет определен состав национальной сборной на 2023 год. Соревнования пройдут в личном и командном зачете.

Фото: olympic.kz

Награды будут разыграны в различных дивизионах:

классический лук — мужчины и женщины;

блочный лук — мужчины и женщины;

классический лук — юноши и девушки;

блочный лук — юноши и девушки.

Фото: olympic.kz

Программа чемпионата РК выглядит следующим образом:

7 июля – квалификация (классический лук ) с 09:00 до 12:30;

8 июля – квалификация (блочный лук ) с 09:00 до 12:30;

9 июля – командное первенство с 09:00 до 14:00;

10 июля — личное первенство с 09:00 до 14:00;

11 июля — финалы личных первенств с 09:00 до 12:00.

Руководство Федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса РК благодарит компанию RG Brands бренд A`SU за поддержку и предоставление питьевой воды участникам чемпионата.

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