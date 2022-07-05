Сильнейшие лучники Казахстана собрались в Шымкенте
За медали первенства поспорят около 150 лучников, среди которых ведущие спортсмены страны, участники олимпийских игр, призеры кубков и чемпионатов мира и Азии: Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев, Анастасия Баннова, Андрей Тютюн, Султан Дузельбаев, Жаңбырбай Дәулеткелді, Виктория Лян, Адель Жексенбинова, Диана Макарчук и Роксана Юнусова.
По результатам состязаний будет определен состав национальной сборной на 2023 год. Соревнования пройдут в личном и командном зачете.
Фото: olympic.kz
Награды будут разыграны в различных дивизионах:
классический лук — мужчины и женщины;
блочный лук — мужчины и женщины;
классический лук — юноши и девушки;
блочный лук — юноши и девушки.
Фото: olympic.kz
Программа чемпионата РК выглядит следующим образом:
7 июля – квалификация (классический лук ) с 09:00 до 12:30;
8 июля – квалификация (блочный лук ) с 09:00 до 12:30;
9 июля – командное первенство с 09:00 до 14:00;
10 июля — личное первенство с 09:00 до 14:00;
11 июля — финалы личных первенств с 09:00 до 12:00.
Руководство Федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса РК благодарит компанию RG Brands бренд A`SU за поддержку и предоставление питьевой воды участникам чемпионата.
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