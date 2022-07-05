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В Казахстане может появиться новая ипотечная программа

Казахстан ипотека программа Фото: Zakon.kz
В Казахстане хотят запустить новую ипотечную программу. Об этом на заседании правительства сообщил председатель правления национального управляющего холдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев, передает корреспондент Zakon.kz.
В связи с повышением порога минимальной достаточности пенсионных накоплений на жилье и завершением программы «7-20-25» в следующем году прогнозируется неудовлетворение спроса на ипотеку в размере 500 млрд тенге, или 35 тыс. квартир. Частные застройщики могут столкнуться со снижением скорости продаж коммерческого жилья. Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев

По его словам, для покрытия неудовлетворенного спроса предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке в банках второго уровня.

По итогам переговоров с ассоциацией финансистов предлагаются следующие базовые условия:

  • первоначальный взнос – от 20%;

  • срок кредитования – до 20 лет;

  • максимальная сумма займа – до 35 млн тенге;

  • обязательное подтверждение платежеспособности.

Субсидированию подлежит 7% от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Нацбанка более чем на 5%. Банки второго уровня смогут за счет собственных средств выдавать займы на первичное жилье застройщиков и строящееся жилье, обеспеченное гарантией КЖК.Канат Шарлапаев

После одобрения Казахстанская жилищная компания будет готова незамедлительно запустить данную программу, заключил предправления НУХ «Байтерек».

Тамила Языкова
Байтерек Казахстан
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