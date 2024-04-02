Шарлапаев: Новая ипотечная программа стартует 1 мая

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 2 апреля 2024 года рассказал, когда стартует новая ипотечная программа, сообщает Zakon.kz.

По его словам, новая ипотечная программа стартует 1 мая текущего года.

"Для целей этой программы сейчас производится привлечение "Отбасы банком" 300 млрд тенге. Это общий размер программы. Ставка для СУСН не будет превышать 7%. 1 мая мы полностью объявим все условия программы". Канат Шарлапаев

Журналисты поинтересовались у министра, не будет ли такого, что за 17 секунд, как с автокредитами, разберут кредиты.

"Эти вещи, может, не совсем следует смешивать. "Отбасы банк" достаточно давно работает и достаточно неплохо себя зарекомендовал с точки зрения распределения ипотеки. Считаю, что у "Отбасы банка" достаточно компетенций, чтобы правильно эту работу организовать и дать возможность еще большему количеству наших граждан получить доступ к своему жилью", – ответил Канат Шарлапаев.

Новую жилищную программу на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года предложил запустить глава государства Касым-Жомарт Токаев. Кто сможет взять льготную ипотеку, можете узнать здесь.