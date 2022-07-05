Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Остался без присмотра: в Шымкенте ребенок утонул в бассейне

ребенок утонул бассейн трагедия Шымкент Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
4 июля в Шымкенте шестилетний мальчик утонул в бассейне на частной базе отдыха. В департаменте по чрезвычайным ситуациям города уточнили, что ребенок находился на территории вместе с родителями, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, мальчик остался без присмотра, по неосторожности упал в воду и утонул.

Несмотря на то, что ребенок купался со спасательным кругом, это его не спасло. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На место выехали два сотрудника Управления по ЧС Каратауского района ДЧС Шымкента.Пресс-служба ДЧС Шымкента

В департаменте просят соблюдать меры предосторожности на пляжах и в бассейнах:

  • купайтесь только на официальных пляжах и в бассейнах, где есть спасатели, и только в часы их работы;

  • не давайте детям ни на минуту оставаться без присмотра взрослого около воды;

  • спасательные круги, надувные камеры внушают ложное чувство безопасности. Помните, что эти приспособления не обеспечивают полную защиту ребенка.

Читайте также

«Заминировали» посольства России и Китая в Кыргызстане

Загорелся крупнейший рынок «Дордой»: видео

«Ничего не осталось»: видео последствий пожара на побережье Алаколя

Анастасия Московчук
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
Парень убил родителей девушки
Отвергнутый парень убил родителей девушки в Павлодарской области
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
Бахытбек Есентаев, Баян Максаткызы, условно-досрочное освобождение
Экс-муж Баян Максаткызы подал ходатайство об условно-досрочном освобождении
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления