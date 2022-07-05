Остался без присмотра: в Шымкенте ребенок утонул в бассейне
Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
4 июля в Шымкенте шестилетний мальчик утонул в бассейне на частной базе отдыха. В департаменте по чрезвычайным ситуациям города уточнили, что ребенок находился на территории вместе с родителями, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным ведомства, мальчик остался без присмотра, по неосторожности упал в воду и утонул.
Несмотря на то, что ребенок купался со спасательным кругом, это его не спасло. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На место выехали два сотрудника Управления по ЧС Каратауского района ДЧС Шымкента.Пресс-служба ДЧС Шымкента
В департаменте просят соблюдать меры предосторожности на пляжах и в бассейнах:
купайтесь только на официальных пляжах и в бассейнах, где есть спасатели, и только в часы их работы;
не давайте детям ни на минуту оставаться без присмотра взрослого около воды;
спасательные круги, надувные камеры внушают ложное чувство безопасности. Помните, что эти приспособления не обеспечивают полную защиту ребенка.
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