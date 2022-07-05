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Глава Минздрава о коронавирусе: Ситуация стабильная

Гиният коронавирус ситуация Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният заявила, что ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране стабильная, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная. Республика находится в «зеленой» зоне. Алматы с 4 июля вошел в «желтую» зону, заболеваемость в городе очень выросла, – сказала Ажар Гиният в кулуарах правительства.

По словам министра, наибольшее число зараженных приходится на Алматы и Нур-Султан. В связи с чем она рекомендует жителям носить маски в местах массового скопления людей.

80% заболевших – невакцинированные или те, кто не получил ревакцинацию по истечении шести месяцев. Многие заболели в легкой форме. Сегодня по республике 220 пациентов получают лечение в больницах, из них 11 – в тяжелом состоянии, но пациентов, подключенных к ИВЛ, нет. Ажар Гиният

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в Казахстане вновь растет. Число зарегистрированных новых случаев увеличилось до 187.

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