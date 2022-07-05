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Январские события: похищенные боеприпасы нашли на пустыре в Таразе

беспорядки Фото: polisia.kz
На пустыре между домами новостроек, под линиями электропередач был обнаружен полиэтиленовый пакет. Его нашли сотрудники Департамента УИС по Жамбылской области в конце улицы Байзак, передает Zakon.kz.

Внутри этого пакета были четыре единицы слезоточивых гранат, 60 патронов от автомата Калашникова, калибра 5,45 мм, восемь патронов от пистолета Макарова, калибра 9 мм, 16 патронов от травматического оружия.

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Почти все эти боеприпасы были похищены из областного департамента полиции во время январских массовых беспорядков.

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