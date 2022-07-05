Январские события: похищенные боеприпасы нашли на пустыре в Таразе

Фото: polisia.kz

На пустыре между домами новостроек, под линиями электропередач был обнаружен полиэтиленовый пакет. Его нашли сотрудники Департамента УИС по Жамбылской области в конце улицы Байзак, передает Zakon.kz.

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