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Зачем в Алматы выкапывают и перекладывают новые бордюры

Улицы Алматы с бордюрами Фото: Zakon.kz
То и дело в соцсетях возникают вопросы по поводу проводящегося ремонта бордюров. Алматинцев интересует, почему работы проводят на тех участках, где бордюры уже меняли год или два назад, передает Zakon.kz.

«Замену хороших бордюров на хорошие» алматинцы наблюдают в самых разных частях города. Один из вопросов, адресованных акимату Алматы, касался работ на Восточной объездной автодороге.

Городские власти объяснили, что в рамках среднего ремонта предусмотрена частичная замена дефектных бордюров (сломанные, имеющие сколы и потерявшие эстетический вид), а гранитные бордюры замене не подлежат.

Снимать новые бордюры во время такого среднего ремонта, по данным акимата, приходится для того, чтобы сделать так называемую рихтовку.

Бордюры демонтируются, чтобы произвести их выравнивание на необходимую отметку проезжей части. После этого снятые новые бордюры устанавливаются на тот же участок, частично заменяются лишь дефектные бордюры, которые повторному использованию не подлежат. Акимат Алматы

Городские власти подчеркивают, что стоимость рихтовки и замены бордюров уже включена в смету среднего ремонта дорог, и дополнительных средств на это не выделяется. В акимате также пояснили, что бордюры меняются по мере обследования и выявления дефектов, окончательное решение по судьбе каждого бордюра (заменить полностью/частично или сделать рихтовку и вернуть на место) принимают специалисты.

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Альберт Ахметов
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