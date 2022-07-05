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Шахматист Ян Непомнящий установил рекорд турниров претендентов

Шахматы Победитель Турнира Фото: Instagram/lachesisq
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отметился рекордом турниров претендентов с восемью участниками. На турнире претендентов нынешнего сезона в Мадриде (Испания) шахматист набрал 9,5 очка в 14 турах, что является абсолютным рекордом соревнований, сообщает Zakon.kz.

До этого рекорд принадлежал американцу Фабиано Каруана, у которого максимальный результат после 14 туров, который был показан в 2018 году, равнялся девяти очкам. Ян Непомнящий в последнем туре сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Вторым стал китаец Дин Лижэнь, который победил Хикару Накамуру (США), у него восемь очков. Теперь, если действующий чемпион мира Магнус Карлсен откажется повторно сыграть за титул в матче с россиянином, то Непомнящий и Дин Лижэнь разыграют между собой шахматную корону.

Для российского шахматиста это вторая подряд победа на турнире претендентов. В прошлом году россиянин встречался с норвежцем Магнусом Карлсеном за титул, но проиграл чемпиону мира со счетом 3,5:7,5.

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