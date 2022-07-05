ТОП- 5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
Историки выделяют ТОП- 5 самых древних государств мира:
Израиль
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Летоисчисление и зарождение этого еврейского государства начинается со II тысячелетия до нашей эры. История страны описана в Торе (Ветхий Завет).
Если верить библейскому сюжету, Авраам был первым иудеем, который положил начало всему еврейскому народу. Все знают эту историю о том, как евреи ходили по пустыне сорок лет.
В средние века Израиль считался христианской Византией, который находился под гнетом арабов пять сотен лет. В 1517 году Израиль попадает под власть Османской Империи.
Израиль известен своими достопримечательностями, куда стремятся попасть сотни туристов и паломников со всего мира.
Еще знаменитым местом в Израиле считается Стена Плача.
Сюда иудеи и не только приходят для скорбных молитв. И таких мест в этой древней стране насчитывается не менее 25.
Египет
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Стране фараонов насчитывается примерно 5000 тысяч лет.
История этой сказочной восточной страны началась в IV-III веках до нашей эры. Египет привлекает туристов своей богатой историей, культурой, архитектурой.
С этой древней страной ассоциируются такие известные имена людей, как Цезарь, Клеопатра, Моисей, Нефертити, Тутанхамон и так далее.
Вокруг египетских пирамид и статуи Сфинкса, охраняющей их, по сей день масса легенд и тайн. Красное море и река Нил, памятники, гробницы, мечети: для туристов Египет с его древней культурой – это целый рай.
Китай
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Поднебесной тоже, вероятно, около 5000 лет. Но по данным письменных документов китайскому государству около 3 600 лет.
В это время в Китае началась эра правления династии Шан. Китай с того периода позаботился о формировании армии, которая использовала в своем арсенале бронзовое оружие и боевые колесницы. Поднебесная манит туристов своими достопримечательностями, культурой, обычаями, производством и своеобразными экзотическими кулинарными изысками.
Путеводители рекомендуют туристам посетить:
великую Китайскую стену
знаменитый золотой город
множественные буддийские храмы
величественные парки
красочные шоу.
И просто полюбоваться современными архитектурными сооружениями.
Греция
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Греция у всех ассоциируется с греческой мифологией, с зарождением Олимпийских игр, театра. А так же эта древняя страна является родиной многих греческих философов и мыслителей и математики.
Греция это древняя архитектура, танец сиртаки, средиземноморская кухня и многое другое.
Первые зародыши государственности появились при минойской культуре, зародившейся на острове Крит 5 000 лет назад.
Но именно Эгейская цивилизация, зародившаяся в III столетии, в полной мере, демонстрировала государственные образования. Древнее государство быстро разрасталось и распространяло свое влияние на Северное Причерноморье, Малую Азию и северную Италию.
Иран
Фото: pexels
Первой древней стране персов, современному Ирану, насчитывается порядка 2500 лет. На территории современного Ирана было Мидийское царство.
Основанное в VI веке до нашей эры государство называли «Страной ариев».
Быстроразвивающееся государство расширялось и вскоре Мидийское царство завоевало и разгромило Ассирийскую империю.
Иран — это страна из персидской сказки, с ее многочисленными империями, пустынными пейзажами, восточными базарами, шелковыми коврами и колоритными жителями.