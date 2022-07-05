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ТОП- 5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней

древнее государство, древняя страна, мир Фото: pexels
Есть древние государства, которым не удалось просуществовать до современности. А есть страны из списка самых древних государств мира, которым насчитывается порядка пяти тысяч лет до нашей эры, пишет Zakon.kz.

Историки выделяют ТОП- 5 самых древних государств мира:

Израиль

Израиль, Иерусалим, древнее госудаство, страна

Фото: pexels

Израиль — считается одним из самых древних государств мира. Этой древней стране насчитывается более 5000 лет.

Летоисчисление и зарождение этого еврейского государства начинается со II тысячелетия до нашей эры. История страны описана в Торе (Ветхий Завет).

Если верить библейскому сюжету, Авраам был первым иудеем, который положил начало всему еврейскому народу. Все знают эту историю о том, как евреи ходили по пустыне сорок лет.

В средние века Израиль считался христианской Византией, который находился под гнетом арабов пять сотен лет. В 1517 году Израиль попадает под власть Османской Империи.

Израиль известен своими достопримечательностями, куда стремятся попасть сотни туристов и паломников со всего мира.

Храм Гроба Господня находится в Иерусалиме. Считается, что здесь покоятся мощи Иисуса Христа, по библейским верованиям, он здесь и воскрес.

Еще знаменитым местом в Израиле считается Стена Плача.

Сюда иудеи и не только приходят для скорбных молитв. И таких мест в этой древней стране насчитывается не менее 25.

Египет

Египет, египетские пирамиды, древняя страна, государство

Фото: pexels

Стране фараонов насчитывается примерно 5000 тысяч лет.

История этой сказочной восточной страны началась в IV-III веках до нашей эры. Египет привлекает туристов своей богатой историей, культурой, архитектурой.

С этой древней страной ассоциируются такие известные имена людей, как Цезарь, Клеопатра, Моисей, Нефертити, Тутанхамон и так далее.

Вокруг египетских пирамид и статуи Сфинкса, охраняющей их, по сей день масса легенд и тайн. Красное море и река Нил, памятники, гробницы, мечети: для туристов Египет с его древней культурой – это целый рай.

Китай

Китай, китайская стена, древняя страна, древнее государство

Фото: pexels

Поднебесной тоже, вероятно, около 5000 лет. Но по данным письменных документов китайскому государству около 3 600 лет.

В это время в Китае началась эра правления династии Шан. Китай с того периода позаботился о формировании армии, которая использовала в своем арсенале бронзовое оружие и боевые колесницы. Поднебесная манит туристов своими достопримечательностями, культурой, обычаями, производством и своеобразными экзотическими кулинарными изысками.

Путеводители рекомендуют туристам посетить:

  • великую Китайскую стену

  • знаменитый золотой город

  • множественные буддийские храмы

  • величественные парки

  • красочные шоу.

И просто полюбоваться современными архитектурными сооружениями.

Греция

Греция, Афины, древняя страна, древнее государство

Фото: pexels

Греция у всех ассоциируется с греческой мифологией, с зарождением Олимпийских игр, театра. А так же эта древняя страна является родиной многих греческих философов и мыслителей и математики.

Греция это древняя архитектура, танец сиртаки, средиземноморская кухня и многое другое.

Первые зародыши государственности появились при минойской культуре, зародившейся на острове Крит 5 000 лет назад.

Но именно Эгейская цивилизация, зародившаяся в III столетии, в полной мере, демонстрировала государственные образования. Древнее государство быстро разрасталось и распространяло свое влияние на Северное Причерноморье, Малую Азию и северную Италию.

Иран

Иран, Персия, древняя страна, древнее государство

Фото: pexels

Первой древней стране персов, современному Ирану, насчитывается порядка 2500 лет. На территории современного Ирана было Мидийское царство.

Основанное в VI веке до нашей эры государство называли «Страной ариев».

Быстроразвивающееся государство расширялось и вскоре Мидийское царство завоевало и разгромило Ассирийскую империю.

Иран — это страна из персидской сказки, с ее многочисленными империями, пустынными пейзажами, восточными базарами, шелковыми коврами и колоритными жителями.

Анастасия Беньяминова
Греция Египет Израиль Иран Китай
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