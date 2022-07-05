Какой будет погода на День столицы

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 июля. Южный циклон оказывает влияние практически на всю территорию страны, сообщает Zakon.kz.

Пройдут дожди, на севере и в центре – сильные дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, шквал, на западе, юге – пыльная буря. РГП «Казгидромет» На севере, востоке Северо-Казахстанской области, днем на западе Улытауской области синоптики прогнозируют сильный дождь. На большей части Кызылординской области, на западе, в центре Абайской области, на севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юго-западе Улытауской области, юго-востоке Карагандинской области, юге Жамбылской области, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Нур-Султане переменная облачность, ночью временами дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +22...+24°С. В Алматы переменная облачность, ночью дождь. Ветер 2-7 м/с, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +27...+29°С. В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +32...+34°С. Читайте также Рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане: новое постановление о перевозках пассажиров

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