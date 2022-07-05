Какой будет погода на День столицы
Пройдут дожди, на севере и в центре – сильные дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, шквал, на западе, юге – пыльная буря. РГП «Казгидромет»
На севере, востоке Северо-Казахстанской области, днем на западе Улытауской области синоптики прогнозируют сильный дождь.
На большей части Кызылординской области, на западе, в центре Абайской области, на севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юго-западе Улытауской области, юго-востоке Карагандинской области, юге Жамбылской области, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане переменная облачность, ночью временами дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +22...+24°С.
В Алматы переменная облачность, ночью дождь. Ветер 2-7 м/с, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +27...+29°С.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +32...+34°С.