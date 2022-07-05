Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО, сообщает Zakon.kz.

Теперь ратифицировать документы должны все государства – члены НАТО.

По информации РБК, обе страны войдут в НАТО после ратификации этих документов всеми 30 членами НАТО.

Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии и Швеции, и хороший день для НАТО. Мы станем сильнее с 32 странами-участницами. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

В НАТО уже входят Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.