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Четвертая подряд победа «Ордабасы» вывела команду в лидеры чемпионата КПЛ

Футбол Лидер КПЛ Фото: Instagram/fc_ordabasy
Футбольный клуб «Ордабасы» из Туркестанской области стремительно поднялся на вторую строчку таблицы казахстанского первенства. Это достижение стало возможным благодаря последним четырем выигрышам южноказахстанского коллектива, сообщает Zakon.kz.

Дружина из Шымкента в последнем матче 16-го тура на своей арене разгромила лидера первого круга КПЛ – актауский «Каспий» – 4:1. На единственный гол западноказахстанцев в исполнении Руана Телеша южане ответили четырьмя мячами. Авторами результативных голов стали Муроджон Халматов (дубль), Всеволод Садовский и Эльхан Астанов.

Эта победа позволила «Ордабасы» разместиться на втором месте турнирной таблицы чемпионата КПЛ, у них 26 баллов после 15 игр. Всего лишь одно очко южане уступают футболистам «Астаны», а на третьей позиции «Актобе» (26 очков). Подопечные Андрея Карповича имеют игру в запасе.

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