Четвертая подряд победа «Ордабасы» вывела команду в лидеры чемпионата КПЛ

Футбольный клуб «Ордабасы» из Туркестанской области стремительно поднялся на вторую строчку таблицы казахстанского первенства. Это достижение стало возможным благодаря последним четырем выигрышам южноказахстанского коллектива, сообщает Zakon.kz.

Дружина из Шымкента в последнем матче 16-го тура на своей арене разгромила лидера первого круга КПЛ – актауский «Каспий» – 4:1. На единственный гол западноказахстанцев в исполнении Руана Телеша южане ответили четырьмя мячами. Авторами результативных голов стали Муроджон Халматов (дубль), Всеволод Садовский и Эльхан Астанов.

Эта победа позволила «Ордабасы» разместиться на втором месте турнирной таблицы чемпионата КПЛ, у них 26 баллов после 15 игр. Всего лишь одно очко южане уступают футболистам «Астаны», а на третьей позиции «Актобе» (26 очков). Подопечные Андрея Карповича имеют игру в запасе.

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