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Курс доллара вырос почти на 5 тенге на торгах

средневзвешенный курс доллара Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 4,87 тенге и составил 469,26 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос на 1,65 пункта и достиг отметки в 70,73 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-470 тенге, евро – по 482-489 тенге, российские рубли – по 7,25-7,8 тенге.

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 464,16 (-2,28), к евро – 484,68 (-3,03), к рублю – 8,42 (-0,14).

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