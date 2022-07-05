Главные изменения в законодательстве за неделю: с 27 июня по 3 июля 2022 года

Информационная система «Параграф» подготовила краткий обзор изменений, произошедших в законодательстве страны за прошедшую неделю: с 27 июня по 3 июля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Улучшение качества жизни инвалидов

Поправки приняты для улучшения качества жизни лиц с инвалидностью.

Изменениями определены права на первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в организациях здравоохранения, возмещение одному из законных представителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, стоимости пребывания в санаторно-курортной организации в размере 70% от гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости санаторно-курортного лечения.

Также нововведениями предлагается снижение нормативов по открытию психолого-медико-педагогических консультаций с 60 тыс. детского населения до 50 тыс. детского населения.

Законом изменены понятия «инвалид» на «лицо с инвалидностью» и «ребенок-инвалид» на «ребенок с инвалидностью», а также введено понятие «абилитация лиц с инвалидностью» – комплекс мер, направленных на формирование и развитие отсутствовавших у лиц с инвалидностью способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.

Изменения вносятся в 76 законодательных актов, в их числе 11 кодексов и 65 законов.

Энергосбережение, энергоэффективность, продление срока перехода с КСК на ОСИ

Изменения направлены на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Основные направления – это государственный энергетический реестр, энергоаудит, государственный контроль, бюджетный сектор и региональная политика.

Также данными поправками продлен срок перехода с КСК на ОСИ до 1 июля 2023 года

Аэропорту Костаная присвоено имя Ахмета Байтұрсынұлы

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК.

Изменены правила организации «одного окна» для инвесторов, а также порядок взаимодействия при привлечении инвестиций

Правила дополнены новым понятием Task Force — это структурное подразделение национальной компании в области привлечения инвестиций, отвечающее за формирование и сопровождение пула инвестиционных проектов подлежащих к подписанию соглашений об инвестициях.

Task Force является субъектом фронт-офисов центрального уровня.

Предоставление услуг по принципу «одного окна» осуществляется Task Force в отношении инвесторов, реализующих проекты с объемом инвестиций от 7 млн 500 тыс. месячных расчетных показателей во всех отраслях экономики.

Спортивная инфраструктура

Правительством РК утвержден план-график развития спортивной инфраструктуры, включающий строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022-2025 годы.

Установлены границы районов на западе Казахстана

Утверждена экспликация земель Акжаикского, Казталовского, Теректинского районов и района Бәйтерек Западно-Казахстанской области.

Служебная информация

Утверждены правила отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней.

Правила определяют порядок отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, а также оформления, учета, размножения, хранения, использования, отбора и передачи на государственное хранение и выделения к уничтожению документов, дел и изданий, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, для всех государственных органов и организаций.

Правила не распространяются на порядок работы со служебной информацией, содержащей государственные секреты Республики Казахстан.

Выплата единовременной компенсации военнослужащим

Правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения им воинской службы или военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему инвалидности или в случае получения им увечья, связанного с исполнением обязанностей воинской службы, изложены в новой редакции.

Обеспечение жильем сотрудников ОВД РК

Дополнены категории должностей сотрудников ОВД, имеющих право на получение жилищных выплат.

Изменены коды органов госдоходов РК

Новые коды органов государственных доходов РК будут применяться с 10 июля 2022 года.

УГД по городу Қонаев ДГД по Алматинской области КГД МФ РК, код 0913;

УГД по району Самар ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК, код 1824;

УГД по району Әлихан Бөкейхан ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК, код 3019;

ДГД по области Жетісу КГД МФ РК, код 7001;

УГД по Аксускому району ДГД по области Жетісу КГД МФ РК, код 7002;

УГД по Алакольскому району ДГД по области Жетісу КГД МФ РК, код 7003;

УГД по Каратальскому району ДГД по области Жетісу КГД МФ РК, код 7004;

УГД по Кербулакскому району ДГД по области Жетісу КГД МФ РК, код 7005;

УГД по Коксускому району ДГД по области Жетісу КГД МФ РК, код 7006;

УГД по Панфиловскому району ДГД по области Жетісу КГД МФ РК, код 7007;

УГД по Сарканскому району ДГД по области Жетісу КГД МФ РК, код 7008;

УГД по Ескельдинскому району ДГД по области Жетісу КГД МФ РК, код 7009;

УГД по городу Талдыкоргану ДГД по области Жетісу КГД МФ РК, код 7010;

УГД по городу Текели ДГД по области Жетісу КГД МФ РК, код 7011;

ДГД по области Абай КГД МФ РК, код 7101;

УГД по Абайскому району ДГД по области Абай КГД МФ РК, код 7102;

УГД по Аягозскому району ДГД по области Абай КГД МФ РК, код 7103;

УГД по Бескарагайскому району ДГД по области Абай КГД МФ РК, код 7104;

УГД по Бородулихинскому району ДГД по области Абай КГД МФ РК, код 7105;

УГД по Жарминскому району ДГД по области Абай КГД МФ РК, код 7106;

УГД по городу Курчатову ДГД по области Абай КГД МФ РК, код 7107;

УГД по Урджарскому району ДГД по области Абай КГД МФ РК, код 7108;

УГД по Кокпектинскому району ДГД по области Абай КГД МФ РК, код 7109;

УГД по району Ақсуат ДГД по области Абай КГД МФ РК, код 7110;

УГД по городу Семею ДГД по области Абай КГД МФ РК, код 7111;

ДГД по области Ұлытау КГД МФ РК, код 7201;

УГД по Жанааркинскому району ДГД по области Ұлытау КГД МФ РК, код 7202;

УГД по Улытаускому району ДГД по области Ұлытау КГД МФ РК, код 7203;

УГД по городу Жезказгану ДГД по области Ұлытау КГД МФ РК, код 7204;

УГД по городу Каражалу ДГД по области Ұлытау КГД МФ РК, код 7205;

УГД по городу Сатпаеву ДГД по области Ұлытау КГД МФ РК, код 7206.

Охота

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов утверждены лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, на период с 1 июля 2022 года по 15 февраля 2023 года включительно.

Обо всех изменениях, произошедших в законодательстве за прошлую неделю, можно прочитать здесь.