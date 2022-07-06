День столицы отмечают в Казахстане!

Сегодня столице Казахстана исполнилось 24 года, сообщает Zakon.kz.

История возникновения государственного праздника берет начало с 6 июля 1994 года.

В этом году Верховный Совет Казахстана принял постановление о переносе столицы из Алматы в Акмолу (ныне Нур-Султан).

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1997 году принимает окончательное решение о переносе столицы.

Почти через год, 6 мая 1998 года город начинает носить имя Астана. Главой государства был подписан указ «О переименовании города Акмолы - столицы Республики Казахстан - в город Астана – столицу».

Город не в первый раз менял название. В 1830-1961 годах это был Акмолинск, с 1961 до 1992 - Целиноград, с 1992 по 1998 год - Акмола.

Не все казахстанцы знают, что изначально (с 1998 года) День столицы отмечался 10 июня. Отмечать 6 июля стали только в 2006 году. Дата была выбрана не случайно - именно в этот день в 1994 году решение о переносе столицы было одобрено Верховным Советом Казахстана.

Астана заметно преобразилась. Началось масштабное строительство, благоустройство города сделало его одним из самых красивых и современных в Центральной Азии.

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В 1999 году по решению ЮНЕСКО Астана получила звание «Город мира». Звание, которое присуждается мегаполисам, наиболее успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической сферах, в области развития муниципального сектора и вносящим практический вклад в культуру мира.

День столицы мне всегда нравился. Особенно раньше, когда город рос, застраивался и расцветал. С каждым приездом на 6 июля Астана менялась на глазах, и в большом праздновании чувствовались свобода, искренняя радость и надежда на перемены. Блогер Александр Цой

Также, на правах столицы в 2017 году в Астане состоялась Всемирная выставка EXPO-2017. Это мероприятие посетили порядка четырех миллионов человек.

Я всех поздравляю с Днем столицы! Для меня Астана, это город, который изменил мою жизнь, потому что именно туда во время прохождения EXPO 2017 приехал с гастролями цирк «Cirque du Soleil». И я у них работал менеджером. Это самый лучший цирк в мире. Поэтому это такая возможность для меня, которую, наверное, я в жизни больше не смогу испытать. Я очень благодарен этому случаю в своей жизни. Артист цирка Мурат Мутурганов

Новое переименование столицы из Астаны в Нур-Султан произошло вскоре после того, как Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке 19 марта 2019 года. Президентом стал Касым-Жомарт Токаев. После принятия присяги он выступил с предложением о переименовании города Астана в Нур-Султан. 23 марта того же года глава государства подписал указ о переименовании столицы Казахстана.

Люблю Астану! Просто я ее выбрала — это наша столица. Я мечтаю, когда нашему городу вернут название Астана. Астанчанам желаю: крепкого здоровья, процветания, пусть каждому улыбнется счастье, удача и пусть всем обязательно повезет! Потому что в слове везение — очень много энергии. Ясновидящая Бахыт Жуматова

6 июля — это праздник не только для жителей этого города, это народный праздник для всех казахстанцев.