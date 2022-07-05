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Поедание только овощей на завтрак, обед и ужин может привести к ожирению – врач

блюдо Фото: pixabay
Эндокринолог Алексей Калинчев рассказал о том, что в подобном случае энергию человек вынужден черпать из легких углеводов, булочек и конфет, что впоследствии приводит к ожирению и даже диабету, передает Zakon.kz.
Помидоры, как и огурцы и другие овощи – это не еда, так как в них нет калорий. По сути, вы воды попили или траву пожевали и пошли. То есть просто получили клетчатку – и все. А калории откуда взять? Без них же нельзя жить, нужна энергия. Из пирожных и конфет? То есть себя обманули, не поели нормально. Классический обед – это сложные углеводы, белок и жиры, условно, растительное масло или животный жир. Иначе мы в итоге получаем ожирение и диабет, – цитирует диетолога ura.ru.

Согласно наблюдениям специалиста, из-за нарушений в питании у женщин развивается новый тип конституции, когда при дефиците веса имеется избыток жировой массы.

Это когда на костях висит целлюлит. То есть нет ожирения формального, но и нет мышцы, – подчеркнул Калинчев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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