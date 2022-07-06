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Российский суд приостановил деятельность КТК на 30 суток

Российский суд КТК Фото: cpc.ru
Приморский районный суд Новороссийска принял решение о приостановке деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) из-за экологических нарушений, сообщает Zakon.kz.

Деятельность приостанавливается с 5 июля на 30 суток, заявили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Компания намерена обжаловать это решение.

В компании напомнили, что Ространснадзор 6 мая провел внеплановую выездную проверку АО «КТК-Р», в результате которой обнаружил несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Южное управление государственного морского и речного надзора Ростехнадзора обратилось с иском в суд с требованием приостановить деятельность терминала на 90 дней. Компании выдали предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 30 ноября.

Но не дожидаясь истечения срока, южное управление Ространснадзора потребовало приостановить работу КТК на 90 суток. Суд 5 июля требование удовлетворил частично — ограничил деятельность на 30 суток, отметили в КТК.

Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано, - говорится в пресс-релизе компании.

КТК — основной маршрут транспортировки нефти из Казахстана на экспорт. Сырье из трубы отгружается на танкеры через морской терминал около Новороссийска. В 2021 году отгрузка составила 60,7 млн тонн нефти (53 млн тонн из Казахстана). Основные акционеры: Россия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), ЛУКОЙЛ (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%).

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