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Министры финансов и здравоохранения Великобритании покинули посты

Два министра Британии покинули посты Фото: Instagram/10downingstreet
Главы Минфина и Минздрава Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид подали в отставку из-за скандалов с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, сообщает Zakon.kz.

Оба чиновника указали на невозможность продолжать быть членами правительства «по этическим соображениям», передает ТАСС.

Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать свою работу на этом посту с чистой совестью, - написал Джавид в Twitter.

Общественность справедливо ожидает, что управление государством будет осуществляться должным образом, компетентно и серьезно. Я признаю, что, возможно, это моя последняя министерская должность, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку, - написал в Twitter Сунак.

Саджид Джавид упомянул недавний вотум о доверии Джонсону, на котором порядка 40% депутатов партии проголосовали против премьер-министра. По словам уже бывшего главы минздрава, Джонсон потерял и его голос. Риши Сунак отметил, что разногласия между ним и премьер-министром стали непримиримыми — в СМИ давно ходила информация, что министр финансов и Джонсон не могут договориться по целому ряду вопросов.

1 июля сообщалось, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. По информации газеты The Sun, 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

На днях влиятельное издание The Guardian назвало Бориса Джонсона «политическим трупом», который убивает и тянет за собой в могилу Соединенное Королевство.

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