ДТП в Алматинской области – погибли муж с беременной супругой, дочь госпитализирована

Страшное ДТП произошло на трассе Байсерке – Караой. Два человека погибли, четверо госпитализированы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Volvo XC90 двигался в западном направлении. По предварительной версии, на 26 км трассы он выехал на встречную полосу, где на высокой скорости столкнулся с автомобилем Mercedes W124.

Страшный удар сложил в «гармошку» оба автомобиля. Погиб водитель Mercedes и его беременная двойней супруга, сидевшая на переднем сиденье. Единственную выжившую – их четырехлетнюю дочь на заднем сиденье – госпитализировали с многочисленными переломами и ушибами.

Водителя Volvo и двоих пассажиров также госпитализировали. Одна из пассажирок – в реанимации.

После аварии Volvo задымился. Потушить его помогли проезжавшие мимо водители.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, криминалист и дознаватель. Назначены соответствующие экспертизы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz