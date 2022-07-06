Уникальную находку обнаружили археологи в Туркестанской области

В Туркестанской области археологи нашли предметы быта первобытного человека, жившего, предположительно, в период каменного века, сообщает Zakon.kz.

По информации «Хабар 24», на данный момент это самые древние артефакты, найденные на территории Казахстана.

Пещера Тутты – самая древняя пещера в стране. Обнаружили пещеру в середине прошлого века, но раскопки тут начались в 2017 году. Сначала археологи копались лишь в культурных слоях, но вскоре начали находить значимые артефакты: каменные пластины, скребки и другие орудия труда. Находки отправили на экспертизу в Германию, которая показала – им 48 тысяч лет.

Здесь в глубине интересные находки идут, поскольку люди средневековья оставили после себя средневековые хумы, обломки керамики, где хранили продукты и так далее. Доктор исторических наук Жакен Таймагамбетов

Исследуют пещеру в рамках проекта Европейского союза. Привлечены археологи из Германии, Греции, Испании.

Археолог Радо Йовица побывал во многих экспедициях по всему миру. Но в последнее время его заинтересовала Центральная Азия.

В пещерах сохраняются органические останки и человека, и животных. Мы можем через образцы, которые будем отсюда отбирать, определять, какой вид человека, через ДНК-анализ. Археолог из Германии Радо Йовица

Недавно археологи нашли человеческий зуб, правда, к человеку какой эпохи он принадлежал – пока непонятно, будет проведен анализ.

Пещера расположена на туристическом маршруте. Нередко сюда заглядывают путники, без вандализма не обходится.

Пещера находится на территории Сырдарья-Туркестанского природного парка. Наши сотрудники регулярно беседуют с туристами, просят их соблюдать технику пожарной безопасности и вести себя культурно, например, не бросать мусор где попало. Директор филиала Сырдарья-Туркестанского природного парка Бакытжан Кырыкбай

Всего в Казахстане больше 80 подобных пещер, но многие из них не исследованы. Отчасти из-за того, что в стране практически нет палеонтологов.