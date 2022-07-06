Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Уникальную находку обнаружили археологи в Туркестанской области

археологи нашли уникальную находку, пещера Туттыбулак Фото: скриншот видео
В Туркестанской области археологи нашли предметы быта первобытного человека, жившего, предположительно, в период каменного века, сообщает Zakon.kz.

По информации «Хабар 24», на данный момент это самые древние артефакты, найденные на территории Казахстана.

Пещера Тутты – самая древняя пещера в стране. Обнаружили пещеру в середине прошлого века, но раскопки тут начались в 2017 году. Сначала археологи копались лишь в культурных слоях, но вскоре начали находить значимые артефакты: каменные пластины, скребки и другие орудия труда. Находки отправили на экспертизу в Германию, которая показала – им 48 тысяч лет.

Здесь в глубине интересные находки идут, поскольку люди средневековья оставили после себя средневековые хумы, обломки керамики, где хранили продукты и так далее. Доктор исторических наук Жакен Таймагамбетов

Исследуют пещеру в рамках проекта Европейского союза. Привлечены археологи из Германии, Греции, Испании.

Археолог Радо Йовица побывал во многих экспедициях по всему миру. Но в последнее время его заинтересовала Центральная Азия.

В пещерах сохраняются органические останки и человека, и животных. Мы можем через образцы, которые будем отсюда отбирать, определять, какой вид человека, через ДНК-анализ. Археолог из Германии Радо Йовица

Недавно археологи нашли человеческий зуб, правда, к человеку какой эпохи он принадлежал – пока непонятно, будет проведен анализ.

Пещера расположена на туристическом маршруте. Нередко сюда заглядывают путники, без вандализма не обходится.

Пещера находится на территории Сырдарья-Туркестанского природного парка. Наши сотрудники регулярно беседуют с туристами, просят их соблюдать технику пожарной безопасности и вести себя культурно, например, не бросать мусор где попало. Директор филиала Сырдарья-Туркестанского природного парка Бакытжан Кырыкбай

Всего в Казахстане больше 80 подобных пещер, но многие из них не исследованы. Отчасти из-за того, что в стране практически нет палеонтологов.

Читайте также

Скончался генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Участок улицы Карасай батыра в столице временно перекроют

Американское посольство креативно поздравило казахстанцев с Днем столицы

Анастасия Стативкина
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
спецоперация ОПГ Казахстан
Спецоперация КНБ на юге Казахстана: задержаны 14 лидеров опасной ОПГ
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
редкие казахское имя для девочки
Топ-15 самых редких казахских женских имен
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
За выходные в США пострадали от огнестрельного оружия
Около 200 человек погибли в США из-за стрельбы в праздничные выходные
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления