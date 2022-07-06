Нур-Султан на грани перехода в «желтую» зону
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июля, сообщает Zakon.kz.
В «желтой» зоне находится город Алматы. Столица на грани перехода в «желтую» зону.
В «зеленой» зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
В «красной» зоне пока нет ни одного региона.
Фото: МВК
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