Нур-Султан на грани перехода в «желтую» зону

МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июля, сообщает Zakon.kz.

В «желтой» зоне находится город Алматы. Столица на грани перехода в «желтую» зону.

В «зеленой» зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

В «красной» зоне пока нет ни одного региона.