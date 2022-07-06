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Американское посольство креативно поздравило казахстанцев с Днем столицы

Джуди Куо поздравила с Днем столицы Фото: Instagram/usinkz
Американское посольство сняло видеоролик, на котором исполняющая обязанности посла США Джуди Куо прогулялась по столице, сообщает Zakon.kz.

В начале видеоролика Джуди Куо поздравляет казахстанцев с Днем столицы и отправляется гулять по городу.

Казахстанцам очень понравилось видео. В комментариях они пишут:

  • Great video! 🇺🇸❤️🇰🇿

  • Құтты болсын!❤️

  • Happy capital day 🔥

  • 😂😂😂😂😂 why so cute 🥰

  • Thank you.

6 июля столице Казахстана исполнилось 24 года.

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