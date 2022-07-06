Американское посольство креативно поздравило казахстанцев с Днем столицы

Американское посольство сняло видеоролик, на котором исполняющая обязанности посла США Джуди Куо прогулялась по столице, сообщает Zakon.kz.

В начале видеоролика Джуди Куо поздравляет казахстанцев с Днем столицы и отправляется гулять по городу.

Казахстанцам очень понравилось видео. В комментариях они пишут:

Great video! 🇺🇸❤️🇰🇿

Құтты болсын!❤️

Happy capital day 🔥

😂😂😂😂😂 why so cute 🥰

Thank you.

6 июля столице Казахстана исполнилось 24 года.