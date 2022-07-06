Американское посольство креативно поздравило казахстанцев с Днем столицы
Фото: Instagram/usinkz
Американское посольство сняло видеоролик, на котором исполняющая обязанности посла США Джуди Куо прогулялась по столице, сообщает Zakon.kz.
В начале видеоролика Джуди Куо поздравляет казахстанцев с Днем столицы и отправляется гулять по городу.
Казахстанцам очень понравилось видео. В комментариях они пишут:
Great video! 🇺🇸❤️🇰🇿
Құтты болсын!❤️
Happy capital day 🔥
😂😂😂😂😂 why so cute 🥰
Thank you.
6 июля столице Казахстана исполнилось 24 года.
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