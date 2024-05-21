Посол США креативно поздравил казахстанцев с Днем чая

Посольство США поздравило казахстанцев с Международным днем чая, сообщает Zakon.kz.

Дипломатическая миссия США в Казахстане в Instagram опубликовала креативный видеоролик, посвященный Международному дню чая (утвержден Генассамблеей ООН 21 декабря 2019 года на 21 мая).

На видео отыграна сцена встречи посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма с иностранным гостем. После ее завершения и проводов гостя он произносит сотрудникам популярную в Казахстане фразу: "Ал енді өзіміз отырып шай ішейік" (А теперь сами посидим, чай попьем).

"В Казахстане чай – это больше, чем просто напиток. Это символ гостеприимства, дружбы и дипломатии. С Международным днем чая!" – говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что в Казахстане сегодня, 21 мая, отмечают День работников культуры и искусства.