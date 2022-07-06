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В Топ-25 на «Тур де Франс» вошел гонщик «Астаны»

Андрей Зейц, Тур де Франс Фото: Instagram/kcfkz
Гонщик «Астаны» Андрей Зейц финишировал 25-м на четвертом этапе «Тур де Франс», сообщает Zakon.kz.

По информации «Хабар 24», в генеральной классификации Андрей Зейц идет 101-м.

Лидер сборной Казахстана Алексей Луценко в общем зачете занимает 23-ю строчку и отстает от лидера на 1 минуту 10 секунд.

В командном первенстве «Астана» расположилась на 18-м месте из 22 велоклубов.

«Тур де Франс» – шоссейная многодневная велогонка, один из трех гранд-туров. Самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет во Франции. Неофициальное название – «Большая петля».

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