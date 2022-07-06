В Топ-25 на «Тур де Франс» вошел гонщик «Астаны»

Гонщик «Астаны» Андрей Зейц финишировал 25-м на четвертом этапе «Тур де Франс», сообщает Zakon.kz.

По информации «Хабар 24», в генеральной классификации Андрей Зейц идет 101-м.

Лидер сборной Казахстана Алексей Луценко в общем зачете занимает 23-ю строчку и отстает от лидера на 1 минуту 10 секунд.

В командном первенстве «Астана» расположилась на 18-м месте из 22 велоклубов.

«Тур де Франс» – шоссейная многодневная велогонка, один из трех гранд-туров. Самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет во Франции. Неофициальное название – «Большая петля».

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.