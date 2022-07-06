Взрыв произошел на месторождении Тенгиз – два человека погибли
Фото: скриншот видео
6 июля утром в Атырауской области на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает Zakon.kz.
6 июля около 09:55 в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения. Департамент полиции Атырауской области
По информации ведомства, медицинская помощь оказывается трем рабочим получившим различные телесные повреждения.
По данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса РК.
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