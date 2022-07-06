Взрыв произошел на месторождении Тенгиз – два человека погибли

Фото: скриншот видео

6 июля утром в Атырауской области на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

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