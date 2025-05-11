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Происшествия

Землетрясение ощутили на месторождении Тенгиз

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 13:54 Фото: pixabay
Подземные толчки, которые длились около пяти секунд, ощутили сотрудники месторождения Тенгиз в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации "АқЖайық", о землетрясении заявили работники месторождения. Их слова подтверждаются данными Геологической службы США:

"Ближайшее землетрясение к Атырау произошло 11 мая в 11:44 на расстоянии 154 км. Широта: +46°09′51″, Долгота: +53°21′01″. Магнитуда 4,2".

Фото: U.S. Geological Survey

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая 2025 года жители Алматы ощутили подземные толчки. Эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана – в 35 км юго-западнее Алматы. Жители городов Алматы и Карасай (Каскелен), а также села Каргалы почувствовали толчки силой два балла.

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Андрей Дюсупов
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