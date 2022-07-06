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Ликвидирован международный наркосиндикат – спецоперация КНБ

Ликвидирован международный наркосиндикат Фото: пресс-служба КНБ
Комитетом национальной безопасности при взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, сообщает Zakon.kz.

Синдикат специализировался на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии.

В рамках многоэтапных оперативных мероприятий 2-3 июня 2022 года в городе Алматы при транспортировке и хранении 17,7 кг «альфа-PVP» задержаны 4 пособника наркогруппировки. По адресу проживания одного из задержанных обнаружена подпольная лаборатория по производству психотропных веществ. Пресс-служба КНБ

Ликвидирован международный наркосиндикат

Фото: пресс-служба КНБ

Наркотики предназначались для контрабандной переброски в Кыргызстан, а также продажи в Шымкенте и Усть-Каменогорске.

Для ликвидации звеньев преступной группы КНБ организовал взаимодействие с МВД Кыргызстана. В результате 5 июня 2022 года в городе Бишкеке при изъятии из тайника 3 кг психотропного вещества задержаны три гражданина Кыргызстана.

Ликвидирован международный наркосиндикат

Фото: пресс-служба КНБ

Завершающим этапом спецоперации явилось одномоментное задержание в Усть-Каменогорске и Шымкенте трех региональных наркокурьеров. В ходе обыска изъято 2 кг наркотиков.

Всего в рамках антинаркотической операции задержано 10 участников наркосиндиката и ликвидирована крупная нарколаборатория. Общее число изъятых синтетических веществ составило 22,7 кг (эквивалентно 68 тыс. «разовых доз»). По данным фактам проводятся досудебные мероприятия. Пресс-служба КНБ

Ликвидирован международный наркосиндикат

Фото: пресс-служба КНБ

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Константин Вноровский
КНБ Казахстан Кыргызстан
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