Видео из космоса – казахстанцев поздравили с Днем столицы
Фото: скриншот видео
Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев поздравил казахстанцев с Днем столицы, сообщает Zakon.kz.
В instagram он написал, что 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник – День столицы.
Космонавт отметил, что его можно увидеть на видео.
С праздником всех жителей одной из самых крупнейших стран мира с уникальной культурой, кухней, природой, животным и растительным миром и очень гостеприимными людьми! Мереке құтты болсын, Қазақстан! Космонавт Олег Артемьев
6 июля столице Казахстана исполнилось 24 года.
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