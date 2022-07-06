Видео из космоса – казахстанцев поздравили с Днем столицы

Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев поздравил казахстанцев с Днем столицы, сообщает Zakon.kz.

В instagram он написал, что 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник – День столицы.

Космонавт отметил, что его можно увидеть на видео.

С праздником всех жителей одной из самых крупнейших стран мира с уникальной культурой, кухней, природой, животным и растительным миром и очень гостеприимными людьми! Мереке құтты болсын, Қазақстан! Космонавт Олег Артемьев

6 июля столице Казахстана исполнилось 24 года.