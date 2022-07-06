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Туман, пыльная буря, шквал и град ожидаются в Казахстане

прогноз Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны на 7 июля, передает Zakon.kz.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Алматы днем ожидается гроза. В Конаеве днем гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области сохраняется ветер северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде – чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Днем на юго-западе, в центре Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-западный, порывы 15 м/с.

Днем на севере, в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области – пыльная буря. Ветер западный, на севере области 15-20, днем в горных районах 23 м/с. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер западный, порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке, севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, на юго-востоке области 15-20 м/с.

Днем на севере, юге Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер восточный, при грозе 18 м/с.

На северо-западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром – туман.

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