Восточную объездную дорогу частично перекроют в Алматы

Фото: Zakon.kz

Управление городской мобильности Алматы сообщило о том, что запланированы работы в рамках среднего ремонта дорог, передает Zakon.kz.

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