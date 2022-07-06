Восточную объездную дорогу частично перекроют в Алматы
Фото: Zakon.kz
Управление городской мобильности Алматы сообщило о том, что запланированы работы в рамках среднего ремонта дорог, передает Zakon.kz.
В связи с проведением ремонта дорог с 21:00 6 июля до 07:00 7 июля будет частично перекрыто движение по Восточной объездной автодороге (ВОАД) от р. Жарбулак до улице Толе би. Управление городской мобильности Алматы
Управление приносит извинения за доставленные неудобства и просит корректировать свой маршрут заранее.
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