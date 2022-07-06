Елена Рыбакина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Англии по теннису
На пути к своему историческому достижению Елена Рыбакина одержала волевую победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович. Проиграв первый сет – 4:6, теннисистка из Нур-Султана далее была на вершине своих игровых качеств – 6:2, 6:3. Для успеха Елена Рыбакина потратила один час и 51 минуту, при этом использовала рекордные 15 эйсов.
За выход в финал Открытого чемпионата Великобритании казахстанская теннисистка поспорит с экс-первой ракеткой, а ныне 16-м номером данных состязаний Симоной Халеп из Румынии.
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