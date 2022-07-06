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«Тобол» сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов

Футбол Лига Чемпионов Фото: Instagram/fctobol
В Костанае состоялся первый матч стартового квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23 между «Тоболом» и «Ференцварошем» из Венгрии. Поединок чемпионов Казахстана и Венгрии закончился нулевой ничьей, сообщает Zakon.kz.

Первый тайм данной встречи прошел при небольшом преимуществе гостей, а вот во второй половине игры хозяева поля прибрали инициативу в свои руки. Но, кроме опасных атак, костанайские футболисты ничего не смогли сделать. В итоге безголевая ничья – 0:0.

Ответный поединок «Тобола» и «Ференцвароша» пройдет 13 июля в Будапеште. Кому повезет в этом противостоянии, тот во втором отборочном раунде Лиги чемпионов встретится с победителем игры «Слован» (Словакия) и «Динамо» Батуми (Грузия).

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