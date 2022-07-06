Воздушный шар в момент спуска упал с пассажирами возле столичного ТРЦ

Фото: pixabay

Инцидент произошел около торгово-развлекательного центра «Керуен». Во время спуска из-за резкого порыва ветра шар наклонился и корзина с людьми завалилась на бок, передает Zakon.kz.

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