Воздушный шар в момент спуска упал с пассажирами возле столичного ТРЦ
Фото: pixabay
Инцидент произошел около торгово-развлекательного центра «Керуен». Во время спуска из-за резкого порыва ветра шар наклонился и корзина с людьми завалилась на бок, передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС города Нур-Султана, шар сразу же уложили на место.
Жертв и пострадавших нет.
В службу «112» информация по данному случаю не поступала.
Ранее было оповещение о штормовом предупреждении на 6 июля. В связи с этим просим убедительно прислушиваться к рекомендациям, – сказали в пресс-службе.
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